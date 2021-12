Charly López reacciona a las acusaciones de violación de Ingrid Coronado

Ciudad de México.- La guerra de declaraciones sigue entre Ingrid Coronado y Charly López.

En una conferencia de prensa, el ex Garibaldi reveló que encontró un documento que ella le firmó hace 17 años y con el que podrá demostrar que Coronado incurre en falsedad de declaraciones.

Lo anterior respecto a la reciente demanda que la conductora interpuso en su contra para quedarse con la mitad de una casa.

Charly López ofrece una conferencia de prensa

“Les había dicho que había perdido un documento que le había firmado Ingrid Coronado hace 17 años a mi hermana, encontré el documento, ¡gracias a Dios!, donde se le quitan las acciones que tenía del ‘Congo’ (antro), le quitamos ese peso a ella, por si tenía una bronca ‘El Congo’ no la tuviera ella, porque ya no estaba conmigo, y aparte firmó el documento con mi hermana de la sesión de derechos.

Ella en cuanto nos casamos, como es una mujer muy organizada, se decidió que iba a administrar el dinero y yo trabajara. En el 98 nos casamos, no sé a los cuántos años, cuatro o cinco años, empieza a trabajar en ‘Tempranito’, pedacitos pequeños, pero el que era el proveedor de la casa y siempre lo he sido fui yo”, explicó el ex Garibaldi a los periodistas.

Acto seguido, el artista aprovechó para enviarle un contundente mensaje a la madre de su hijo. “Lo que le quiero decir a Ingrid Coronado, es que encontré el documento, y está cayendo en falsedad de declaraciones, ante una autoridad, donde está plasmada su firma. Ella aprovechó esta situación casi 17 años cuando yo me salgo de la casa, para dejársela a ella y a Emiliano, había un dinero, que nos lo repartimos mitad y mitad, del valor de la casa, me voy a vivir a otro lado, y a los dos o tres meses, hablo con ella, y me dice que iba a vender la casa que yo había comprado vendiendo un terreno […] y mi dinero que había ahorrado de 35 años de carrera, de Garibaldi, que gané muy bien y pude comprar la casa”.

Charly dice desconocer denuncia por abuso

Por otra parte, Charly dijo desconocer una denuncia en su contra con relación a un presunto abuso contra Ingrid cuando vivían juntos. “No he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, creo que no se me hace justo, porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto, ¿por qué no me demandó?, ¿por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de me pega, me viola, me hace…?, o sea, perdón”.

Finalmente, López aseguró que una expareja de Coronado la maltrató hasta llegar a los golpes. “De los otros que sé yo, que tampoco voy a decir nombres, que la trataron mal, y que se fue a vivir con él, no tengo yo por qué decirlo, y que se la llevaron a vivir a Tecamachalco, y que a los dos meses regresó porque el amigo si la golpeaba, y el amigo se drogaba, también sabía yo todo eso, ¿por qué no sale y le tira mala onda a esa gente que le ha tirado mala onda?, que realmente la golpeó, que realmente la trató mal, y sí lo sabía yo porque ella misma me lo dijo a mí”.

Tras finalizar la conferencia de Charly, Ingrid Coronado emitió un comunicado en redes sociales para explicar el proceso legal que entabló contra el padre de su primer hijo, destacando que las declaraciones de su ex fueron falsas y con la finalidad de reforzar estereotipos sexistas e incitar a la violencia en su contra.