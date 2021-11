Ingrid Coronado da réplica a Charly López

Ciudad de México.- Luego de que declarara que es una mala persona y no la quiere ver ni en pintura, Ingrid Coronado respondió a las declaraciones de su ex Charly López.

Sin brindar más detalles de sus diferencias con la madre de su hijo, la conductora se mostró despreocupada por las palabras del ex Garibaldi.

Te puede interesar: Charly López explota contra Ingrid Coronado: "no me gusta quien no es un buen ser humano"

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ dijo con una gran sonrisa:

“A mí lo que me llama la atención es que sea noticia mi relación con una persona de la que me divorcié hace 17 años, eso es lo que a mí me llama la atención. Evidentemente, ustedes lo saben, yo siempre he intentado tener una buena relación con todas las personas que me rodean, y más si son los padres de mis hijos, pero lo que me intriga un poco es el que señale a mi hijo Emiliano. Los asuntos legales, desgraciadamente, ustedes saben, no vale la pena que hable hasta que termine (el proceso)”.

Ingrid habla de por qué su hijo no quiere saber nada de Charly

Posteriormente, Ingrid fue tajante ante los cuestionamientos del motivo por el que su primogénito no quiere saber nada de su padre. “Las decisiones que tome Emiliano, más bien valdría la pena que nos preguntáramos ¿por qué Emiliano no quiere ver a su papá?, creo que muchas veces la nota se desvirtúa preguntándose ¿por qué él habla mal de mí?, y la pregunta sería ¿por qué Emiliano, que es su hijo, no quiere verlo?, y eso créeme que no tiene absolutamente nada que ver conmigo”.

Te puede interesar: Ingrid Coronado regresa a TV Azteca tras 10 años de ausencia

Y agregó: “Emiliano es un niño adulto, ya no es niño, tiene casi 23 años, él decide que es lo que quiere hacer con su vida, él decide a quien quiere ver y a quien no quiere ver, así como yo decido que hacer con la mía y en qué quiero invertir mi tiempo”.

De la misma manera, la conductora confesó que lo que diga Charly sobre ella la tiene sin cuidado. “Honestamente yo dedico mi vida entera a criar a mis hijos, a acompañarlos, a disfrutar con ellos y a trabajar para poder llevar el sustento de cada día a casa, evidentemente no es agradable que no se expresen bien de mí, que no valoren el trabajo que hago, pero finalmente es algo con lo que yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo sé quien soy, no solamente de persona, sino de mamá que soy, y me siento no solo satisfecha, sino orgullosa con ello”.

Te puede interesar: “Ni siquiera la quiero ver”: Charly López, el exgaribaldi, arremete contra Ingrid Coronado

Para finalizar la entrevista, Coronado subrayó que se siente tranquila por sus acciones como madre. “Yo no me pregunto qué estoy haciendo mal, honestamente, porque yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy construyendo, y yo tomo las cosas de acuerdo a quien vienen, uno no puede ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, para mi lo más importante es ver lo que yo hago profesionalmente para poder llevar el sustento a mis hijos, el desarrollarme en lo que más amo, el pasar tiempo con ellos, enfocarme en las cosas buenas que tiene la vida […] no estar en dimes y diretes, información de si te llevas con una persona o no, cuando es una persona que no forma parte de mi vida hace ya muchos años”.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=H_TJVY7Xigw