Charly López explota contra Ingrid Coronado: "no me gusta quien no es un buen ser humano"

Al parecer la cordial relación que existió por 17 años entre Charly López e Ingrid Coronado después de concluir su relación, ya ha terminado y sin revelar el motivo de su enojo, el exintegrante de "Garibaldi" afirma que no quiere saber nada de la madre de su hijo.

Respeto a la señora, pero hay cosas en la vida que no se pueden ni se deben hacer. No puedes pasar por encima de las personas, ¿sabes?, no importandote como yo me pueda sentir, o que un par de cosas que no, ¿sabes?...y no me gusta hablar mal de nadie, pero no quiero que me la mencionen, no quiero tener algún trato, antes decía que si, la señora, ahora no la quiero ni ver, no me gusta quien no es un buen ser humano, no me gusta".