“Ni siquiera la quiero ver”: Charly López, el exgaribaldi, arremete contra Ingrid Coronado

CIUDAD DE MÉXICO.- Charly López, exintegrantes del grupo Garibaldi, reveló que no tiene ninguna relación con su exesposa, Ingrid Coronado, ni tampoco quiere tener que ver nada con ella, a pesar de que comparten a su hijo Emiliano.

En una entrevista que el empresario le otorgó a Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, Charly platicó la historia de amor que tuvo con Ingrid Coronado, quien también formó parte de Garibaldi.

Relató que duraron cinco años de novios y posteriormente se casaron, tuvieron a su hijo Emiliano, quien fue producto del amor que ambos se tenían, pero el estilo de vida que empezó a tener él, fue uno de los detonantes para que la relación entre ambos se terminara.

Charly destacó que al abrir dos bares, su vida cambió por completo, ya que se la pasaba de fiesta en fiesta y el “reventón” duraba hasta tres días seguidos, aún estando casado con Coronado, por lo que fue deteriorando la relación.

Confesó que, aunque jamás les gustaron las drogas, sí consumía mucho alcohol, además de conocer varias mujeres en su negocio, pero aseguró que el fin de la relación no se debió a la infidelidad.

Pero no me arrepiento de nada, nunca he lastimado a nadie, nunca hice nada malo. Creo que me divertí, y no te puedo decir ni de más ni de menos. Me divertí lo que me tenía que divertir y vivir lo que tenía que vivir sin lastimar a nadie”, externó.



¿Por qué Charly López no quiere ni ver a Ingrid Coronado?

Según el relato de Charly López, la relación con la madre de su hijo es nula, ya que cuando terminaron, no fue de la mejor manera, y aunque no quiso profundizar en el tema, comentó que no le interesa nada con ella.

“No hay relación. Ni buena ni mala… no quiero ni hablar, mejor ni hablo, pero no hay ningún tipo de relación ni tampoco la quiero, Mich, y mira que para que yo diga eso o sea debe de haber algo detrás, fuerte. Ni siquiera la quiero. No es lo que yo pensaba que era”, apuntó.

Charly resaltó que Emiliano ya tiene 22 años y no tiene ningún negocio hablando con su exmujer, a pesar de que vive con ella, ya que se mudó con Ingrid Coronado cuando terminó su relación con Fernando del Solar y se sentía sola.

