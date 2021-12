“Inés es una delincuente, mi hijo no”: Exsuegra de Inés “N” explota en su contra y quiere a sus nietos con ella

CIUDAD DE MÉXICO.- La mujer que fue suegra de Inés “N” cuando estuvo casada con Javier Díaz y con quien tuvo cuatro de sus siete hijos, aseguró que su exnuera es una delincuente y su hijo no, así que sus nietos merecen estar con su padre biológico.

En una entrevista que Tita Bravo otorgó a la revista “TvNotas”, le suplicó a la madre de sus nietos que no los arrastre a su infierno y los deje ser felices al lado de su padre, el empresario Javier Díaz, quien desde hace seis años no los ha podido ver.

El pobre está desconsolado. Desde hace seis años no ve a sus hijos y le preocupa los daños psicológicos que puedan sufrir. Sabemos que Inés los obligaba a decirle ‘papá’ a Víctor, así que imagina el bullying que van a sufrir cuando ellos dos caigan”, comentó.

La mujer de 67 años de edad aseguró que lo que está viviendo Inés “N” es culpa del karma, ya que está pagando todo el daño que ha hecho y su ambición la habría llevado hasta donde está ahora, pero sus nietos no tienen la culpa de eso y merecen estar en paz.

“Inés solita cayó por ambiciosa, por el dinero, pero que no jale a mis nietos a su infierno. Yo quiero decirle: ‘Déjalos vivir tranquilos y regrésalos a México con su padre, las criaturas no merecen vivir como prófugos’. Este infierno que están viviendo, yo no se lo deseo a nadie, pero ella solita se lo buscó, sabía perfectamente con quién se metía. Disfrutó durante muchos años de dinero y ahora no puede decir que no sabía nada”, apuntó.



Inés “N” es una delincuente, asegura Tita Bravo

De acuerdo a las publicaciones de los medios, hace más de seis años que Inés “N” denunció a su exmarido por violencia doméstica y por no cuidar de sus hijos cuando estuvieron a su cargo.

Supuestamente Inés le dijo a un juez que en una ocasión que Javier Díaz se había quedado con su hija en su departamento, esperó a que se durmiera la pequeña para irse de fiesta y en la madrugada, la pequeña despertó y se salió de la casa.

Alguien tuvo que llamarle a Inés “N” para que fuera a recogerla porque la niña estaba desconsolada, por lo que al presentar esta y algunas historias más a la corte, el juez decidió otorgarle la tutela completa a la madre y ordenó el alejamiento total del padre; desde entonces, Díaz no ha podido a ver a sus cuatro hijos.

Pero en la entrevista, Tita aseguró que la delincuente es Inés y no su hijo, ya que su familia jamás se ha visto envuelta en un escándalo similar al que está viviendo con su marido, y sus nietos merecen estar al lado de su padre y no metidos en este lío de delincuencia.

“Espero que así sea, los niños tienen derecho de estar con su padre; ella tiene la obligación de permitirles verlo. Inés es una delincuente, mi hijo no es ningún delincuente, y ahorita si lo ves, tendrían más derecho de estar con él, que con ella, pues nosotros jamás hemos estado relacionados con grupos de secuestro, lavado de dinero y sin pagar impuestos, no es nuestro estilo”, destacó.

Afligida por la situación, Tita Bravo suplicó a Inés “N” que deje que su hijo se haga cargo de sus nietos y que ellos decidan si quieren verlo o no, ya que en un futuro se arrepentirá cuando le reclamen por lo que ha hecho.

"Inés, deja que los niños decidan, que vean a su padre biológico. Ahorita con la situación que vives, déjalos estar aquí con él; a lo mejor yo ya no lo veo en vida, pero un día te van a reclamar que hayas decidido por ellos’. Ruego porque esta mujer recapacite”, finalizó.