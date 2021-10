Inés Gómez Mont podría perder a cuatro de sus siete hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los problemas legales que Inés Gómez Mont estaría enfrentando con la justicia mexicana, la conductora podría perder la custodia de cuatro de sus siete hijos, ya que el padre de los pequeños solicitaría la patria potestad.

Se trata de Javier Díaz, el empresario que por cinco años fue esposo de Inés Gómez Mont, y juntos procrearon a su primogénita, Inés, y a los trillizos Bruno, Diego y Javier.

Después de su divorcio, Inés Gómez Mont se casó con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tiene tres hijos más, y desde hace algunas semanas, están siendo buscados por las autoridades mexicana por presunto delito de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El viernes pasado, el periodista Michelle Ruvalcaba comentó en su canal de YouTube que Javier Díaz supuestamente está luchando por obtener la custodia de sus cuatro hijos, luego de que surgiera todo este problema.

Se dice que Gómez Mont y su esposo están huyendo, y por lo tanto, los niños no pueden estar inmiscuidos en esa situación, haciendo referencia a que la revista TvNotas habría sido quien sacó a la luz dicha información.

Javier se está moviendo por cielo, mar y tierra para pedir la custodia de los niños y la patria potestad, porque para él representa una situación de peligrosidad que los niños estén con esto alrededor y, a parte, sería una buena manera de reencontrarse con ellos porque tiene mucho tiempo que no los ve”, dijo.

Según la fuente que mencionó Ruvalcaba, habría dicho que Javier no ha tenido contacto alguno con la madre de sus hijos y que desde el 2015 no ha podido ver a los niños y se muere por verlos.

Aparentemente la madre de Díaz y abuela de los niños, estaría muy molesta con todo lo que está pasando alrededor de su exnuera, con quien supuestamente nunca tuvo buena relación y estaría apoyando a su hijo para que sus nietos estén con su padre.



¿Por qué Inés Gómez Mont no deja a Javier Díaz tener contacto con sus hijos?

La pareja contrajo matrimonio en 2008 y se divorciaron en 2013, en medio del escándalo, ya que la exconductora de “Ventaneando” reveló que Díaz le habría sido infiel con su mejor amiga.

Durante el programa de TV Azteca en el que trabajó por algún tiempo, Gómez Mont confesó que no dejaba a Javier que viera a sus hijos, ya que era un padre irresponsables y no cuidaba bien de ellos, revelando que en una ocasión, a Inés, la mayor de sus hijos, la habría dejado dormida para irse de fiesta.

La pequeña supuestamente despertó de madrugada y se puso nerviosa porque no encontró a su papá y tuvo que ser auxiliada por terceras personas.

El juez decidió entregarle la custodia completa a la presentadora de televisión, después de escuchar que en una ocasión, el empresario había dejado solos a sus hijos en un centro comercial, y se llegó a la conclusión que Díaz no podía convivir con sus hijos.

En varias ocasiones, Javier Díaz ha dicho públicamente que su exmujer no deja que vea a sus hijos ni un segundo, pero en respuesta a ello, la comadre de Galilea Montijo ha dicho que no es verdad, ya que él es el que no muestra interés por querer verlos.