¿Indirecta a Élite?: Danna Paola critica series adolescentes

MÉXICO.- Danna Paola lanzó un contundente mensaje por medio de su cuenta de Twitter contra los escritores de series adolescentes por lo que muchos de sus seguidores han tomado esto como un ataque indirecto a Élite, la producción española en la que la cantante participó.

No cabe duda de que Élite contribuyó a la carrera artística de Danna en gran medida al ponerla en el foco internacional; sin embargo, la serie que fue muy exitosa en su momento ha sido criticada por perder calidad. Cabe recordar que la mexicana solo estuvo en el proyecto durante tres de sus cinco temporadas y después decidió salir de él por lo que muchos de sus fans creen que no tiene una buena opinión del rumbo que tomó la historia.

“Las historias en hilos de Twitter me sorprenden y entretienen más que ciertos escritores de series adolescentes”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque la intérprete de "Mala fama" no mencionó a ninguna producción en particular, sus seguidores comentaron que se trata de "una pedrada" a la serie española que recién estrenó su quinta temporada con Georgina Amorós, Claudia Salas, Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Diego Martín, Carla Díaz, Martina Cariddi y Manu Ríos.

Los comentarios que más hacen los usuarios de redes sociales cuando se habla de la serie son negativos. Muchos opinan que la historia se alargó innecesariamente hasta hacerse muy forzada, mientras otros critican el cambio de elenco asegurando que no está a la altura del de las primeras temporadas.

Quiso enfocarse en la música

Danna Paola no ha hecho declaraciones públicas sobre las razones que la llevaron a salir del proyecto, pero ha dicho en varias ocasiones que ahora planea enfocarse en su música. "A veces me costaba creérmela, de que necesitaba quedarme en la música, hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino, y tuve que decir que no a Élite 4", contó Danna Paola.

Cuando estuvo como invitada en el podcast de Juanpa Zurita, la intérprete mencionó lo difícil que fue dedicarse a la actuación y a la música al mismo tiempo. “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día volar a Miami y no llegué porque me quedé dormida”, contó la actriz.