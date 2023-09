Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral renuncia al apellido de su padre por esta razón

CIUDAD DE MEXICO. - Eduardo Zucchi, uno de los hijos gemelos de la icónica pareja de actores Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, ha tomado una decisión trascendental en el inicio de su carrera como actor al optar por cambiar su apellido artístico. A partir de ahora, será conocido oficialmente como Eduardo Zucchi, eliminando así el apellido de su padre.



Eduardo Zucchi compartió el motivo detrás de esta decisión especial, y es un gesto de profundo amor y respeto hacia su abuela materna, quien ha desempeñado un papel fundamental en la vida de su familia.



La noticia ha sido recibida con admiración y apoyo, especialmente por parte de su padre, Eduardo Santamarina.



"No, ¿cómo me voy a enojar? Al contrario, me dio mucho gusto, es un detallazo de mi hijo para la familia Cantoral", compartió Eduardo Santamarina en una entrevista reciente.