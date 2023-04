Eduardo Santamarina habla del asalto que sufrió

Ciudad de México.- Eduardo Santamarina se expresó sobre el alarmante momento que vivió tras ser asaltado junto a Mayrín Villanueva a finales del 2022.

Durante su más reciente charla con la prensa, el artista de 54 años fue cuestionado sobre los avances de la denuncia, a lo que inmediatamente respondió: “No, ya nos la sabemos, no, no (ha habido algún avance)”.

Asegura perder la paz

Tras confesar que lo que más lamenta es haber perdido su tranquilidad, el protagonista de telenovelas como “Yo amo a Juan Querendón” y “Marisol” sorprendió al mostrarse abierto y relatar con detalle cómo fue que vivió el hurto de sus pertenencias.

El modus operandi de esta banda, porque ya son bandas perfectamente bien organizadas, en donde se baja un tipo y está al acecho ahí en el aeropuerto, y entonces te echa el ojo y ve qué traes. Entonces también la sugerencia, ya no traigan reloj, no traigan cosas de marca, no traigan nada, váyanse lo más austeros posibles, porque ahí es donde te echan el ojo y estas personas hablan por medio de teléfono, y ya cuando vas en tu carro, te van siguiendo, y ahí es donde te atracan”

contó.

Posteriormente, Santamarina reveló que su preocupación más grande en ese momento era Julia, pues su descendiente menor nunca había estado expuesta a una situación similar en su vida.

“Ya me han asaltado muchas veces en la Ciudad de México, no es la primera vez, pero iba mi hija, entonces cuando uno como padre y como madre ve a tu hijo en un estado tan indefenso y vulnerable, porque no sabes estos tipos como van, si van drogados, no van drogados, se les puede ir una bala y ahí acaba con la vida de cualquiera por una cosa así, porque ya además (decimos) ‘Gracias a Dios no me mataron’, ¡a dónde hemos llegado!, la cosa es que iba nuestra hija Julia y para ella es su primer asalto”, expuso.

Finalmente, Lalo Santamarina se dijo decepcionado de las autoridades por la forma en que han afrontado su denuncia.