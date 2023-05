Itatí Cantoral revela que su hija sufre bullying por memes

Ciudad de México.- Itatí Cantoral reveló que su hija sufre bullying en la escuela debido a la popularidad que han tenido los memes de la actriz.

Aunque Itatí ha conseguido fama en internet gracias a videos e imágenes graciosas, la artista confesó que su hija María Itatí Cruz Cantoral es blanco de burlas del mismo modo.

(Me comentó) ‘mamá, ya deja de subir esas fotos en las redes porque mis compañeros en la escuela me hacen memes’, le digo ‘¿qué tiene hija?, yo soy feliz cuando me hacen memes, es lo mejor que me he pasado en la vida, los memes’, me dice ‘no mamá, es horrible que te hagan memes, es un bullying’, y si es cierto, los memes son un bullying”

Contó la famosa durante su más reciente encuentro con la prensa.

El lado bueno

Por su parte, Cantoral manifestó que ella supo verle el lado bueno a las burlas que se hacen de ella gracias a su personaje en la telenovela “María la del Barrio” y tras su participación en una de las transmisiones de Las mañanitas a La Virgen de Guadalupe.

“Yo no lo padezco porque a mí me ha dado cosas muy buenas los memes, me ha traído mucho trabajo y me ha acercado a los jóvenes, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas, (como dijo) Rubén Blades, yo creo que los memes es un bullying masivo”, explicó.

Finalmente, Cantoral, quien actualmente se presenta en la obra Testosterona junto con el actor Álvaro Guerrero, dijo que pese a las bromas que se hacen de su trabajo, ella ha sabido revertir esta situación y demostrar que es una excelente artista.

“Primero te tienes que ganar el respeto de ti mismo para poder hacer que los cambien, te ganas el respeto de los demás, ¿y cómo?, con horas esfuerzo, porque obviamente sí se siente feo que digan tú nada más eres buena para hacer ‘la maldita lisiada’, no sé, obviamente todo mundo puede decir, si tu eres una buena actriz o no”, subrayó.