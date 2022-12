Hermano de Yuya aclara lo que pasó con su esposa : "yo la amo con todo mi corazón"

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unas horas la cuñada de Yuya, Pao Poulain ha llegado a estar en tendencia debido a que en sus redes sociales había denunciado públicamente que estaba golpeada dentro de un hospital donde no la dejaban salir.

Por supuesto sus fanático manifestaron su “preocupación” e incluso comenzaron a hacer sus propias conclusiones donde llegaron a “acusar” a Sergio Castrejon, esposo de la YouTuber, de que posiblemente pudo haberla golpeado.

Ante este rumor el ‘infuencer’ reaccionó e hizo público un video, donde intentó hablar un poco de lo sucedido, donde reveló que Paola se encontraba visitando a su familia pero al ver que no llegaba le marcó a su celular y fue cuando le confesó que se la querían “llevar”.

Fue entonces que Sergio decidió sali a buscarla y fue cuando se percató que había una ambulancia, al entrar a la casa descubrió que su esposa estaba amarrada a la fuerza y ahí él se dio cuenta del moretón que tenía en el rostro.

Y ya contándoles todo pues desde algún tiempo antes tuvimos un problema con la familia de Pao no profundizaré en el tema. Al final nos dieron la razón y todo ok. Y como ustedes preguntan tanto de la hermana de Pao, Mntzy pues ella ha lastimado mucho a Pao al igual que su pareja Daniel Pedraza o como se llama, solo pido que este par nos deje en paz” escribió en la publicación.

El hermano de Yuya dejó en claro que a él no le avisaron absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, admitió que en ese momento el papá de Paola reaccionó de manera violenta pero que no mostraría videos para no meterlos en problemas.

Hasta el momento Sergio Castrejón dejó en claro que desconoce la información de donde se encuentra su esposa y admitió que por su parte se internara para poder abordar temas emocionales y mentales.





¿Donde está Pao Poulain?

Hay que recordar que la pareja de YouTubers hace unos meses pasaron un momento traumático en sus vidas al perder a sus dos bebés, desde entonces a Paola se le vio con un semblante un poco más triste ante las cámaras por obvias razones.

Hay fuertes rumores en TikTok donde los usuarios han comentado que posiblemente la familia de Paola hayan procedido a someterla a un hospital psiquiátrico pero hasta el momento no se ha confirmado dicha información.