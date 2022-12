Cuñada de Yuya fue golpeada y pide ayuda públicamente

CIUDAD DE MÉXICO.- Pao Poulain y Sergio Castrejón hermano de Yuya, forman una de las parejas más populares de Internet pero también polémicas sobre todo desde la lamentable pérdida de sus hijos, a quienes esperaban con muchas ansías.

A través de la cuenta de Instagram de Paola reveló que se encontraba golpeada de un ojo y en el interior de un hospital donde no la dejaban irse ni si quiera por decisión propia podía hacerlo.

Además la famosa ‘influencer’ reveló que la subieron a una ambulancia en contra de su voluntad, incluso ni siquiera dejaron que su esposo la acompañara al hospital, situación que preocupó a sus fanáticos.

Paola agregó que durante el trayecto de camino llegó a ser “torturada” incluso recibió amenazas de que le quitaron el celular para que no pudiera comunicarse con Sergio.

A las personas que me hicieron todo esto, que yo se que van a ver todo esto, no voy a perdonar nada, no van a contar con verme nunca más, que yo hice todo, cuando lo tuve todo, y que es muy injusto, pero a esas personas jamás me les voy a volver a acercar en la vida” comentó Paola.