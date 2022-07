Hermano de Mónica Dossetti se confiesa tras agresión

CIUDAD DE MÉXICO.- El hermano de la actriz Mónica Dossetti, José, dio por aceptadas las críticas que recibió luego de que saliera a la luz un video donde se ve violentando física y verbalmente a su hermana, quien también aparece en silla de ruedas por su padecimiento de esclerosis múltiple, el cual padece desde hace 14 años.

Dossetti mencionó durante un encuentro con los medios de comunicación estar a disposición de las autoridades para su colaboración, pues se está investigando el caso de agresión que cometió en contra de su hermana, a quien cuidaba desde cinco años atrás.

El también productor dijo que aunque no hay una denuncia como tal en su contra, tras darse a conocer el video las autoridades están investigando lo ocurrido, él ha tenido que acatar no acercarse a Mónica y acudir a audiencias y sesiones con psicólogos y médicos que investigan su estado de salud físico y mental.

Desde que José habló ante los medios de comunicación de lo ocurrido, ha reconocido su culpa, y en esta ocasión admite que merecería ir a la cárcel, porque sabe perfectamente que lo que hizo estuvo muy mal.

José Dossetti lamenta que su paciencia haya sido poca y no se pudiera controlar aquel día que agredió a su hermana Mónica al grado de intentar estrangularla.

A pesar del panorama poco alentador, agradece que tras lo ocurrido mucha gente se haya acercado a ofrecerle ayuda tanto a él como a su hermana, quien ahora está al cuidado de otros familiares.

No estoy listo, no puedo ayudarla; soy el peor, quiero pero no puedo; tengo cero paciencia, demasiada decadencia en mis pensamientos que me hacen no poder".