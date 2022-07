"Uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie", declara Agresor de Mónica Dossetti .

Ciudad de México.- Un video se viralizó en días pasados en donde se ve al productor, José Dossetti extrangulando a su hermana quien fue una actriz de nombre Monica Dossetti pero debido a que padece esclerosis múltiple requiere el uso de una silla de ruedas.

El famoso dio una entrevista para el medio Ventaneando sobre sus motivos de su actuar contra su familiar.

"Porque uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida, como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma, y un día me rebasó, me rebasó un día, y la vida que tengo, y todo lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”, declaró.

Yo mismo me detuve porque al final uno quiere como dar escarmientos, no matar a nadie, solamente esas lecciones que a veces de niño nos da la mamá, golpes, algo así me sucedió, es una única vez, fue hace dos meses, y después de dos meses nos mantuvimos solos ella y yo viviendo, seguimos viviendo”

dijo.

De la misma manera, José manifestó que ya había platicado de lo que mostraron las imágenes con otras personas, y nadie lo señaló por lo mismo. “No hizo relevancia en mucha gente a pesar de que se los platiqué, pedía ayuda, estoy en terapia, estoy haciendo cosas”, destacó.

Finalmente, sobre Pepe Cabello, quien fue la persona que filtró el clip, Dossetti aseguró que tenían la idea de realizar un documental sobre la esclerosis múltiple, pero como Mónica se negó, fue que decidió sacar a la luz lo sucedido.

“Me reservo a hablar mal de nadie, tengo la consecuencia de mi acto […] Queríamos empezar, pero mi hermana se negó y el señor publicó el video, de alguna manera quería esto y ahí está, ya tiene notita inocente”, concluyó.