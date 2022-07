¿Por qué la ANDA no puede ayudar a Mónica Dossetti?

Ciudad de México.- La situación por la que está pasando Mónica Dossetti después de que se publicara un video en el que aparece su hermano estrangulándola ha conmovido al medio artístico.

Entre ellos su amigo José Antonio Iturriaga, mismo que le pidió a Jorge Ortiz de Pinedo para ayudar a la ex actriz y que entre a La Casa del Actor.

Ante dicha solicitud, el comediante dio una entrevista para Ventaneando y aclaró los motivos por los que no puede ayudar a la artista.

Es muy difícil la situación de Mónica Dossetti porque preguntamos en la ANDA cuál era la situación que tiene ella en el sindicado y desde el 2013 fue dada de baja por no cotizar y entonces ya no es socio de la ANDA según la Asociación Nacional De Actores, porque no está trabajando”