Otto Sirgo la primera persona en darse cuenta que Mónica Dossetti estaba enferma

Otto Sirgo externó su preocupación por la situación que viven Mónica Dossetti y su hermano José, tras difundirse el video en el que el productorasfixiar a la exactriz.

A raíz de estas imágenes, se dio a conocer que la artista padece esclerosis múltiple, por lo que el también director de telenovelas cubano, nacionalizado mexicano, confesó que él fue el primero en advertir que Dossetti no estaba bien de salud hace muchos años.

Estábamos montando una obra en el Teatro Xola, una obra que yo dirigía y me empecé a dar cuenta de que en el montaje Mónica tenía un poco de problemas al caminar, caminaba raro, no como yo la conocía”, contó Sirgo en entrevista para el programa De Primera Mano.

En ese momento, Otto decidió hablar con los dos hermanos sobre lo que había notado. “Le pregunté (a ella), le dije que si le pasaba algo, etcétera, me dijo que ‘no’, continúo el montaje de la obra, se estrenó la obra, corrió la obra, terminó la obra, pero en ese lapso, yo me encontré a Pepe en Televisa […] y le comenté esto que te estoy platicando, le dije ‘llévala con un médico, que le hagan un examen, a ver qué es lo que está pasando, porque está caminando muy raro’, y me dijo ‘ok, lo vamos a hacer’”.

“Nunca me imaginé que podía tener un problema tan grave como el que tiene, jamás me lo imaginé, pensé que era algo pasajero, que estaba mal de algo, no sé […] pero sí había algo como que no coordinaba bien la caminata, o le costaba mucho trabajo caminar bien”, añadió.

La sorpresa

Posteriormente, el actor confesó que luego de charlar con los hermanos Dossetti, jamás volvió a tener contacto con ellos debido a que estaban en diferentes producciones y a la postre laboraron en distintas empresas. “Me provocó una gran sorpresa enterarme ahora que tenía esclerosis y que estaba en un estado crítico muy fuerte”.

Sobre su reacción al respecto de las imágenes donde se muestra la agresión de José a Mónica, el reconocido artista dijo: “Yo el día que lo vi […] me quedé realmente impresionado, yo no podía creer que estuviera pasando eso, es la verdad, porque cuando conoces a las dos partes, y sabes cómo son las dos partes, sucede una cosa inconcebible, si me sorprendió mucho, la verdad”.

Finalmente, Otto Sirgo externó su apoyo a José, revelando que cuando una persona es cuidador de un enfermo puede sufrir modificaciones en su conducta habitual.

“Yo noté sinceridad en lo que dijo, yo sí pienso que algo terrible pudo haber pasado, te lo digo porque yo pasé un buen tiempo, más de un año cuidando a Maleni por la bronca del cáncer, y se junto con la pandemia […] y sí es muy desesperante, llega un momento en que te agobia, porque tienes que tener todos los cuidados con ella, llevarla a todas partes, prevenir que estuviera siempre cubierta con el cubrebocas, que no tuviera contacto con otra gente, y no sé, a lo mejor eso lo pudo haber llevado a esa explosión de carácter que no debió haber llegado”, concluyó.