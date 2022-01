Heidi Klum asegura sus piernas en millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO.- La alemana Heidi Klum logró posicionarse como una de las modelos más famosas en la década de los 90, además de demostrar que es posible encontrar la estabilidad emocional y personal en su vida luego de casarse en el 2019 con Tom Kaulitz, miembro de la banda Tokio Hotel.

Actualmente es madre de cuatro hijos, siendo la mayor Leni su sucesora en el mundo de la moda y que ha protagonizado varias campañas prestigiosas.

Mientras que en el ámbito profesional, Klum se convirtió en el rostro más conocido en la televisión tras presentarse en "Germany's Next Top Model" y "Making The Cut", además por su gran participación como juez en el exitoso programa "America's Got Talent".

Y ahora, la supermodelo alemana causó gran sensación al ser invitada en el programa "The Ellen DeGeneres Show", el cual será transmitido el presente lunes 17 de enero, donde Heidi contó una increíble anécdota sobre sus partes del cuerpo, pues la famosa reveló que sus piernas están aseguradas por millones de dólares, solo que una de estas cuenta con un valor más alto que la otra.

La celebridad de 48 años mencionó que en un principio sus piernas serían aseguradas por 1.2 millones de dólares cada una, pero la persona que las inspeccionó para valoración notó que tiene una cicatriz en la rodilla izquierda, por lo que puso el precio final de un millón de dólares.

Cuando era joven, me caí sobre un vaso y me quedó una gran cicatriz. Obviamente me puse tanto bronceador en aerosol en este momento que no podías verlo pero sí, una era más cara que el otra", reveló para Ellen DeGeneres.

Finalmente, la pierna derecha de Heidi Klum fue asegurada por 1.2 millones de dólares y la izquierda únicamente por un millón, pues no puso ocultar la cicatriz que se hizo hace varios años atrás por el accidente con el vaso de cristal.

Esta no sería la primera vez que una celebridad asegura alguna parte de su cuerpo, ya que hay bastante modelos, actores, deportistas y cantantes que recurren a compañías de seguro para proteger lo más preciado de ellos, sus cuerpos. Un ejemplo sería Taylor Swift, Mariah Carey, David Beckham, entre otros.

Y sobre el caso de la modelo alemana, mencionó que su profesión es algo que disfruta mucho y que ama totalmente su cuerpo: "Siempre disfruté y todavía lo hago, usar minifaldas súper cortas para mostrar mis piernas. Creo que las piernas son sexys. Me gusta enfocarme en mis piernas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja. Lo hago", explicó Klum.