¿Heidi Klum se une al elenco de 'Sex and the city'?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante una publicación que compartió en su cuenta de Instagram la top model, Heidi Klum confirmó que será la nueva Samantha Jones, después de que la actriz Kim Catrall dejara el papel en medio de enfrentamientos con Sarah Jesica Parker.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener esto como una sorpresa, ¡Pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas”, escribió la modelo en la publicación de una fotografía donde aparece junto Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

En pocos minutos la publicación se volvió viral y recaudó miles “me gusta”. Además de muchos comentarios de los fans del programa muy emocionados por su aparición en el proyecto.

Sin embargo la realidad es que no se trata de una noticia verídica, sino que Heidi se ha sumado a las bromas que se han hecho en Estados Unidos por el 'April Fools Day' que es nada más y nada menos que el día de los inocentes.

A raíz de ello sus seguidores escribieron en el posteo: "no juegues con nuestros sentimientos", "muy bueno tu Photoshop" y "no es mala tu idea", incluso ya se eliminaron los comentarios en la publicación.

A principios de año se anunció que una nueva temporada de la exitosa serie Sex and the City será emitida por HBO Max, pero solamente Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán a sus papeles.

Y Kim Catrall, con un personaje clave en la historia, quedaba afuera. Por eso, el posteo de Heidi Klum generó semejante revuelo. Y por nada.

“Solo fue una broma”, aclaró Klum, en un nuevo posteo, aunque provocó el malestar de muchos seguidores de la serie.