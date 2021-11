Héctor Soberón responde a Michelle Vieth tras acusación de filtrar su video íntimo

MÉXICO.- Héctor Soberón externó su descontento contra Michelle Vieth durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando tras las recientes declaraciones que hizo la actriz en el programa de Yordi Rosado , señalándolo nuevamente por haber filtrado su video íntimo.

“Yo creo que ya son dos décadas de linchamiento social, dos décadas donde yo tuvo que sufrir muchas vejaciones, insultos, amenazas , y demás. Hoy por hoy yo estoy muy tranquilo, muy relajado ", dijo.

"Es algo que la señora se ha dedicado a decir cada ratito que no quiere hablar del tema; más, sin embargo, lo sigue diciendo cada vez (que puede), es un patrón de conducta, hace cuatro años lo mencionó y así ha seguido, no sé qué va a pasar dentro de 4 años, si va a sacar alguna nota nueva o va a decir algo nuevo. Ahora es ‘soy pedófilo’, porque dice que tenía 16 años”, agregó después.

Posteriormente, el actor comenzó a hacer cuentas de la edad de la artista, asegurando que nació en 1979 y cuando grabaron la telenovela Mi pequeña traviesa fue en 1997, para demostrar que cuando iniciaron su romance ella tenía 18 años.

Sobre la persona que participó en el video íntimo donde aparece Vieth, Héctor señaló: “se lo hace con una persona, no sé con quién, siempre lo he dicho: ‘no soy yo y a las pruebas me remito’. En esa época yo estaba operado, ella andaba en una relación con un güey de Acapulco […] aparte, si tú te fijas en la fecha del video dice ‘noviembre del 99’, son 20 años (de edad), ¡por favor!, ya 20 años sabes muy bien lo que estás haciendo”.

De la misma manera, el actor recordó que en el momento en que se hicieron públicas esas imágenes, él salió en su defensa. “Y al final del día, lo he dicho mil veces, yo la defendí… ¿por qué seguir con esto?, ya es una persona adulta […] tiene hijos, tiene hijas, aquí no solamente lastima a mi familia, lastima a mis hijas, a mi mujer”.

Por otra parte, el artista manifestó que más que retomar el tema, él solo habla para limpiar su imagen, pues es su expareja quien siempre lo está señalando por lo mismo.

Linchamiento mediático

“Cuando comenzó la novela, que fue en septiembre, a finales de septiembre, porque ella cumplió años dentro de la telenovela, no habíamos empezado con nuestra relación empezando (a grabar) el primer día. Fue casi a finales, yo vivía con alguien, efectivamente, vivía con Grettell (Valdez) todo mundo lo sabe, pero ella también tenía pareja, que no se haga, ella andaba con el polaco y a veces se quedaba a dormir con él, me lo platicaba. Y si se quedaba a dormir con él, júralo que no leían cuentos de Disney, o de Winnie Pooh, o veían las estrellas, o contaban poemas, la sexualidad es algo muy normal”, subrayó.

Finalmente, el actor manifestó que decidió volver a hablar del tema porque en días pasados su esposa logró ataques por redes sociales y eso es algo que no va a permitir. “¿Por qué enseñarse con una persona ?, hoy por hoy yo tengo el linchamiento mediático, el linchamiento social, conmigo se pueden meter lo que quieran, pero que no se metan con mi familia”.