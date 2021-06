“Halloween Kills”: Michael Myers regresa en el nuevo trailer de la película

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de que Marvel Studios presentara el trailer de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”, los cinéfilos han recibido otra sorpresa, pues Universal ha revelado el primer avance oficial de la película “Halloween Kills”, la nueva cinta en la que Michael Myers volverá a causar un caos.



La próxima película para estrenar es una continuación directa de “La noche de Halloween” (2018), esto significa que la enésima entrega de la saga comenzará inmediatamente después de los hechos finales de la cinta dirigida por David Gordon Green.

El trailer muestra a Michael logrando escapar de la trampa que le había tendido Laurie (Jamie Lee Curtis) para iniciar el caos nuevamente en Haddonfield, pero un grupo de supervivientes unirán fuerzas para intentar “acabar con el mal” de una vez y para siempre.



Es divertida, intensa y brutal. Es una película slasher multiplicada por 100, a lo grande. Es enorme. Nunca había visto algo así, ¡Que cantidad de asesinatos!", expresó Carpenter sobre la película en entrevista para IndieWire.



Más sobre “Halloween Kills”



La película dirigida por David Gordon Green, llegará a los cines el 15 de octubre de 2021. Además, se ha confirmado que, de ésta, seguirá una entrega más, la cual se titula “Halloween Ends”, y se estima que llegue a los cines en 2022.



El reparto de la película está conformado por grandes y conocidas celebridades como: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall, James Jude Courtney y Nick Castle.



Antes del estreno de la película de 2018, McBride confirmó que él y Green tenían pensado estrenar dos películas que serían filmadas consecutivamente, y luego decidieron no hacerlo, pues optaron por esperar a ver la reacción del público con la primera cinta.



“Íbamos a filmar dos de ellas de forma consecutiva. Entonces pensamos, 'bueno, no nos adelantemos. Esto podría salir, y todos podrían odiarnos, y nunca volveríamos a trabajar. Entonces no tendríamos que sentarnos por un año esperando que salga otra película que sabemos que a la gente no le va a gustar'. Entonces, pensamos, 'aprendamos de esto y veamos qué funciona y qué no'. Pero definitivamente tenemos una idea de a dónde iríamos [con] esta rama de la historia y esperamos tener la oportunidad de hacerlo”, expresó el director de la película.