"Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos": Marvel lanza nuevo e impresionante trailer

CIUDAD DE MÉXICO. – Este 24 de junio Marvel Studios reveló el segundo trailer de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, aumentando las expectativas por la próxima película que será estrenada el 3 de septiembre.



La próxima película para estrenar fue confirmada oficialmente por Marvel en la Comicon de San Diego en 2019 y contará con Simu Liu como protagonista. El nuevo film será la adaptación del personaje creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



La película contará la historia de Shang-Chi, un hombre en “apariencia ordinaria” pero con un pasado muy especial, pues decidió seguir un camino distinto al de su padre cuando descubrió que éste era un criminal. Pero su vida se complicará cuando una organización vinculada a su progenitor cause estragos en un día a día.



El segundo trailer de la película



El nuevo avance de “Shang-Chi” muestra un poco del contexto del protagonista, así como sus relaciones familiares y el alcance sus habilidades.



En las imágenes publicadas recientemente, aparece una nueva y prometedora pelea entre el protagonista y Razor First en un colectivo siendo manejado por Katy. Aunque la escena más importante llega cuando un joven “Mandarín” sorprende al ponerse los Diez Anillos y llevando sus poderes al siguiente nivel.



El reparto se compone por Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu y Ronny Chieng. La película fue escrita por Dave Callaham, Andrew Lanham y Cretton.



Al parecer Marvel tendrá agenda llena, pues pronto se espera el estreno de “Black Widow”, de la cual seguirá “Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings”, posteriormente llegará “Eternals” en octubre, seguidos por “Spider-Man: No Way Home” en diciembre y para el próximo año, específicamente en marzo, se estrenará “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.