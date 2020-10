Benedict Cumberbatch afirma que ''Doctor Strange'' iniciará grabaciones en octubre

ESTADOS UNIDOS.- La fase 4 de Marvel Studios se encuentra en camino, aunque con un poco de retraso debido a la pandemia por Covid-19, sin embargo, parece que planean ponerse rápidamente al día, pues Benedict Cumberbatch acaba de confirmar que ‘’Doctor Strange in the Multiverse of Madness’’ está por iniciar grabaciones.

Durante una reciente entrevista el actor soltó la broma de que la preparación está en marcha y que el rodaje comienza de manera inminente.

"Estoy en la preproducción de la segunda película de "Dr Strange ", que es muy emocionante. Empezaremos a filmar a finales de octubre o principios de noviembre”, mencionó.

Esta será una buena noticia para los fanáticos del Sorcerer Supreme, ya que ha pasado un tiempo desde que escuchamos actualizaciones concretas sobre el proyecto. En enero, el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, abandonó la foto, supuestamente debido a las tensiones entre él y Marvel Studios sobre lo aterradora que sería la película. Afortunadamente, su reemplazo no podría ser más perfecto: Evil Dead y Sam Raimi de Spider-Man, haciendo un regreso triunfal al género de superhéroes por primera vez desde Spider-Man 3.