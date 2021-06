Black Widow: Scarlett Johansson planea despedirse de su personaje del Universo Cinematográfico de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- Los fans de Marvel han esperado por mucho tiempo por la película de “Black Widow” después de haber sido pospuesta en varias ocasiones a causa de la pandemia por Covid-19. Por fin la espera ha llegado a su fin, ya que la fecha de estreno se anunció para el 9 de julio del presente año.

Los tráilers y pequeños avances comenzaron a surgir y todos los amantes del UCM comenzaron con las ansias de ver una vez más a Scarlett Johansson, quien le dio vida a Natasha Romanova, la ual vimos por última vez después de su trágica muerte en Avengers: End Game.

Una vez que se publicó el día del lanzamiento de “Viuda Negra”, Johansson comenzó a despedirse del universo Marvel, aclarando que, posiblemente, no sería su última aparición en esta cadena, pero cree que ha llegado el momento de tomar distintas direcciones. "Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de colaborar de alguna otra forma", según indicó la protagonista de “Lucy” en entrevista con la revista Total Film.

Definitivamente es agridulce porque amo a mi familia Marvel. Nunca estaré lista para no ser parte de esto. Siempre serán familia. Nunca me sentiré lista para no participar porque odio sentir que me estoy perdiendo cosas con ellos”, afirmó la famosa actriz.