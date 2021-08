Lucía Méndez reporta que su cuenta de Instagram fue hackeada

MÉXICO.- Lucía Méndez compartió un comunicado a través de Twitter para informar que su cuenta de Instagram había sido hackeada, por lo que le pedía a todos sus seguidores que ignoraran cualquier contenido extraño que pudiera publicarse.

La Diva de México escribió: Lamentablemente mi cuenta de Instagram fue hackeada, les pido por favor hacer caso omiso a posibles contenidos o mensajes emitidos por la cuenta: @luciamendezof hasta nuevo aviso”. Además, informó que está trabajando para poder recuperarla.

De momento, únicamente se ha reportado que retiraron su foto de perfil, mientras que sus publicaciones siguen intactas. A pesar de no mostrar nada alarmante, varios seguidores de Lucía le dedicaron mensajes de apoyo y agradecimiento por mantenerlos al tanto de la situación.

La actriz recibió varias críticas por parte del maquillista Caleb Campos, quien aseguró que la Diva lo llamó “gordo” y le dijo que no sabía cómo hacer su trabajo.

Nunca me han tratado con tanto… es una persona tan déspota, es una persona que me trató muy mal. Nunca pensé que ella iba a ser tan grosera, tan mam****. Quiero decirles a todos los que son maquillistas, que son gente que trabaja y que se esfuerzan, no dejen que nadie los trate así”, comenzó explicando Caleb en Instagram.