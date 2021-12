Gustavo Adolfo Infante explica por qué confundió a Vicente Fernández con Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la terrible pérdida de la familia Fernández con la muerte del reconocido Charro de Huentitán, una gran polémica surgió entre el publico cuando Gustado Adolfo Infante confundió a Vicente con Pedro Infante, por lo que el conductor decidió hablar de su error en el programa "De primera mano".

Primero, el periodista contó que tuvo un largo día de trabajo, y aunque dijo que esto no era justificación, explicó cómo fue su jornada durante la cobertura.

"El domingo volamos a Guadalajara, un vuelo que salió una hora tarde. Llegamos allá, rentamos una camioneta y nos fuimos directamente al rancho Los 3 Potrillos y ahí empezó mi trabajo. Aclaro que no me vengo a quejar", expresó.

Pese a que comentó que no quería excusarse, siguió hablando sobre toda la carga laboral que tuvo el pasado 12 de diciembre, donde comenzó las noticias desde las 7:30 horas de la noche anterior, para luego comenzar su día con una emisión a las 6 de la mañana y continuar con el programa "Sale el Sol", en donde acudió personalmente a la Arena Vicente Fernández Gómez.

Gustavo Adolfo Infante reconoció que había cometido un terrible error, pero también quiso dejar en claro que no estaba borracho o drogado, como se le señaló en redes sociales.

Sino que explicó que todo se trataba de un cansancio pesado, por lo que pidió respeto y seriedad a los temas relacionados con el intérprete de "Acá entre nos", pues han surgido varias teorías acerca de que la familia mintió sobre el día de su muerte.

Además, el conductor señaló que el público debería dejar atrás su error y 'pasar página', incluso comentó que él se rió de su confusión cuando su esposa, Verónica, le marcó para decirle lo que había hecho una vez que terminó la emisión.

Yo lo vi después y me reí. La primera persona que terminando el enlace me habló fue Verónica, mi esposa. Está en todo TikTok, todo YouTube, en todas las redes sociales. Pero finalmente ni me regañaron ni me corrieron ni me castigaron”, reveló sobre su error.