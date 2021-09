Grupo Firme nominado al Grammy Latino

Tijuana BC.- Nada que emocione más que recibir un premio, o al menos, para algunos, aunque ya no se sabe cómo andan en ese tenor los de Grupo Firme, quienes hoy están nominados al Grammy Latino, y hace apenas una semana su líder, Eduin Caz, se molestó con Billboard.

La agrupación tijuanense apareció en la categoría “Mejor álbum de música de banda” por el disco “Nos divertimos logrando lo imposible”.

Y aunque la semana pasada, luego del desaire que tuvieron en el premio Billboard al no transmitirse por televisión la categoría donde resultaron ganadores, Eduin externó su molestia.

Pues sí, sí ganamos familia, pero no lo pasaron (en televisión), que mamada es esa, por eso no fui, por eso no voy, por eso no me interesan los premios, se los he dicho una y mil veces, y lo voy a recalcar ahorita''