Grettell Valdez revela cómo contrajo el virus que le fue extirpado del dedo pulgar

Ciudad de México.- Grettell Valdez explicó cómo fue realmente que la cirugía a la fue sometida en uno de los dedos.

A través de un video en su canal de YouTube, la actriz dijo que la operación había sido un éxito.

Con el pulgar vendado, Valdez decidió publicar un video para explicar qué fue lo que realmente pasó y cómo creé que contrajo el virus que le extirparon.

Le quitan un cáncer en el dedo

Recordando que hace 5 años tuvo una operación similar para quitarle el cáncer que le detectaron en ese momento, Grettell detalló lo que vivió en esta ocasión.

Es un virus que hace verruga, y esa verruga muta a cáncer, entonces llegaron a la conclusión tanto el oncólogo como el cirujano que lo recomendado era erradicar toda la verruga y todo lo que estuviera dañado de mi dedo y luego hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada, para matar cualquier célula que haya quedado”, explicó sobre su enfermedad.

Posteriormente, Valdez compartió cómo entró dicho virus en su cuerpo. “Una manicure, obviamente con las cosas (instrumentos) no limpios, entonces yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo lleven sus cosas, no se arriesguen o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, y de una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto”.

Agradece a sus fans

Finalmente, la protagonista de telenovelas agradeció entre lágrimas a todos sus fans las muestras de cariño y afecto que ha recibido en este momento.

“Les doy un consejo… la vida es bien cortita, no sabemos en qué momento nos vamos a ir, y yo ya no tengo miedo, lo único que tengo miedo es no vivirla”, culminó.