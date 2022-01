Grettel Valdez agradece a sus seguidores por el apoyo tras su operación

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettel Vadez se ha caracterizado en la televisión por su belleza, talento y carisma frente a la cámara, con su larga trayectoria ha sabido destacar entre el gusto del público.

Hace unos días la actriz tuvo que ser sometida a una cirugía para evitar el cancér, por una verruga que se habría creado en su dedo y que al parecer tenía que atenderse rápidamente para evitar cualquier complicación.

Después de algunos días, la artista mexicana salió a cámara por primera vez en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para saludar y agradecer todo el apoyo y las muestras de cariño que le habían hecho llegar sobre todo estos últimos días.

Además Grettel admitió que en estos días se encuentra guardando reposo, para poder recuperarse lo más pronto posible, es por eso que ha dormido lo más posible, y espera que la próxima semana pueda volver a realizar algunas actividades físicas.

Yo feliz y agradecida por sus oraciones, buenas vibras, sin duda todas las cosas bonitas llegan al corazón y al alma, me siento muy bien, llevo dos días que dormí de corrido y eso en mi hace la diferencia, me siento muy bien, ha sido todo un éxito” reveló la actriz.

La expareja de Patricio Borghetti reveló que se encuentra haciendo un video en el que piensa hablar de su tema de salud y dar más detalles de lo que había sucedido en la cirugía y de la importancia de realizar el tratamiento.

Vadez le recordó a sus seguidores lo mucho que los ama y los invitó a mantenerse activos en actividades físicas para mantener los ánimos ante cualquier circunstancia de la vida, además horas antes se le pudo ver acompañada a lado de su hijo, Santino quien se ha encargado de cuidarla.

¿Grettel Valdez estuvo entubada?

Hacer unos días la actriz realizó una publicación en la que confesó que su hijo, seres queridos y amigos se habrían estado organizando para cuidarla, durante los días que tuvo que permanecer en el hospital.

"Ahora estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me entubaron y me duele, ya les contaré los pormenores” escribió en la publicación.