Gloria Trevi habla de su experiencia con la menopausia: "La vida no acaba"

MÉXICO.- En una reciente entrevista con Milenio, Gloria Trevi se sinceró sobre su experiencia atravesando por la menopausia. La cantante de 54 años ahondó en los cambios físicos por los que pasó y reflexionó sobre disfrutar el paso del tiempo, algo en lo que quiere ser de inspiración para otras mujeres que están por pasar esta epata.

“Ya soy una mujer madura, a mí ya me dio la menopausia y la verdad es bien bonito, aprender a disfrutar ese momento y decir: ‘Ya me dio y no tengo por qué negarlo’, porque no es algo malo, es algo que es parte de la vida”, inició diciendo la cantante.

Sobre los cambios en su cuerpo, declaró que busca aquello que la haga sentir bien para poder estar plena con su salud y su apariencia.

“Entonces, mejor digo: ‘Voy a buscar las cosas que me ayuden hormonalmente, físicamente, a estar bien con mi salud, con mi cuerpo, conmigo en el espejo’”, dijo la cantante.

Trevi también declaró que quiere hablar más del tema para que las muejeres jóvenes que la siguen no se encuentren en terreno desconocido cuando atraviesen por la menopausia en el futuro.

“Quiero compartirlo y que otras personas, las nuevas generaciones de chicas, entiendan que la vida no acaba cuando se te acaba la regla, ni empieza cuando te empieza la regla. Las mujeres tenemos muchísimas cosas más”, dijo.

Tiene esperanza en el futuro

"Así como en su momento peleé por el tema de la virginidad, ahora creo que la edad no nos debe definir, ni musical, ni intelectual, ni sexualmente. La edad debe ser algo particular de cada persona y no una forma de discriminación", agregó Trevi.

Así mismo, destacó que los tiempos están cambiando y uno de sus anhelos es poder ver cómo cambia la situación para las mujeres. “Ahora sueño con un mundo más igual y ser parte de esas voces que ayuden a lograrlo, a que las chavitas sepan que hay buenas noticias en el futuro para ellas. Imagínate, hay series que dicen que antes a los veintitantos años las mujeres ya eran solteronas y ahorita a los 40 apenas están en edad de casamiento”, concluyó la cantante.