Geraldine Bazán le pinto el cabello de color rosa a su hija  

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más guapas del medio del espectáculo, gracias a su talento frente a las cámaras se ha ganado el cariño del público que se han encargado de brindarle apoyo durante su carrera artística.

La actriz se ha caracterizado por ser una madre muy apegada con sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto del matrimonio que mantuvo con Gabriel Soto, de quien ya hace algunos años se separó supuestamente por una en “tercera en discordia”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que Geraldine publicó el proceso del cambio de look que le realizó a Alexa, su hija menor, quien decidió ponerle un poco de color a su cabello.

La actriz publicó una fotografía del resultado de la menor, a quien le realizó un degradado de cabello rosa, en el cual utilizó papel china en agua caliente, lo aplicó después lo dejó secar y terminó de hacerlo.

La menor aparece posando frente a la cámara con su cabello totalmente con otro color, al parecer quería un pequeño cambio y fue precisamente la artista que se encargó de complacerla, para que lo pudiera disfrutar de unos días.

Aunque Geraldine y Gabriel Soto hace algunos años que decidieron terminar con su matrimonio, ambos han llegado al acuerdo de convivir con sus hijas de manera separada, para que pudiera mantener contacto con ellos.

La actriz se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto personal como lo profesional, y es que está por regresar a la televisión en la segunda temporada de Corona de lágrimas.

"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.