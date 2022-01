Geraldine Bazán comparte cómo lleva la adolescencia de su hija mayor

Tijuana BC.- La actriz Geraldine Bazán dio inició el año 2022 confrontando a su hija Elisa Marie en plena adolescencia.

Debido a que su hija, producto de su relación con el actor Gabriel Soto, cumplirá 13 años en febrero, Geraldine fue cuestionada por lo que vive al ser madre de una adolescente que ya debutó en el medio artístico, a lo que Bazán comentó:

Elisa todavía es pre-teen (preadolescente), todavía, pero mira, las mamás y los papás y en general, no me dejarán mentir que realmente esta generación o estas nuevas generaciones están… pues tienen mucha información alrededor, tienen mucho acceso a mucha información, así que sí están muy adelantadas, yo estoy muy orgullosa de las hijas que tengo, bueno Miranda está pequeña todavía, Elisa tiene 12 años, pero está entrando en una edad en la que todos entramos, en la que adolecimos de cierta manera”

Estrecha relación

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la artista también manifestó que espera que la estrecha relación que mantiene con la joven sea de mucha ayuda en la época que está por vivir.

“Siempre le he dicho que con confianza, con diálogo, con amor, con esta empatía que hay en la casa, al final es una etapa que todos hemos pasado y la pasaran de la mejor manera, porque es una niña muy consciente, es una niña de verdad muy sensible también y, sobre todo, ¡híjole!, no es porque sea mi hija, pero es una niña sumamente madura y consciente de lo que pasa a su alrededor, así que pues estoy muy orgullosa de ella y simplemente estar ahí siempre para lo que necesite con diálogo, con confianza”.

Finalmente, Geraldine Bazán destacó que desde antes de llegar a este momento de la adolescencia ha hablado con su hija sobre los malos momentos que puede vivir a través de las redes sociales.

“Hay que estar ahí, muy pendientes, porque no es muchas veces lo que ellos hagan, sino lo que el resto de la gente de alrededor, fuera dé, también hay mucha gente que no tiene mucho qué hacer y está buscando hacer daño por así decirlo, pero ella es una niña que sabe, sabe lo que pasa, lo que sucede, tiene mucha información que yo hablo con ella, de todos los peligros que hay”, explicó.