Geraldine Bazán compartió fotografía del recuerdo: ¡embarazada y en bikini!

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más guapas de la televisión, se ha destacado por su trabajo en la actuación, aunque ha llegado a estar envuelta en polémica por sus relaciones amorosas.

Y es que desde su separación con Gabriel Soto, por supuestamente una “tercera indiscordia”, la actriz pocas veces habla de su vida personal, debido a que ha preferido mantenerse al margen.

Actualmente es una de las figuras del medio del espectáculo más activas en sus redes sociales donde sule compartir los viajes y lo que llega hacer en su tiempo libre a lado de sus hijas.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la artista mexicana publicó una fotografía de su primer embarazo, en el que aparece con un bikini de dos piezas en color blanco, mostrando su 'pancita'.

Geraldine recordó uno de los momentos más emotivos de su vida y es que en aquel entonces se encontraba a un mes de ser mamá de Elisa, fruto del matrimonio que mantuvo con su expareja, Gabriel Soto.

Hace 13 años y aun mes de ser mamá por primera vez” escribió en su publicación.

Incluso la actriz agregó una foto actual de Elisa y la colocó en su ‘pancita’ para hacer más emotivo el post, seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño, quienes en más de una ocasión las han comparado.

Hay que recordar que Geraldine tuvo dos hijas con el actor, Elisa y Alexa, ambos se han repartido el tiempo para que las niñas puedan seguir manteniendo contacto sobre todo con su padre que inició una nueva vida.

Geraldine ya no le importa llegar al altar

Aunque actualmente la actriz comparte una relación con el empresario Luis Murillo, dejó en claro que ya no está interesada en volver altar, tampoco es algo que esté buscando para cumplirlo.



"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.