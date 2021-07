Galilea Montijo defiende a Eugenio Derbez de críticas tras hospitalización de Sammy Pérez

MÉXICO.- Galilea Montijo salió en defensa de Eugenio Derbez después de que fuera criticado por presuntamente no ayudar a su compañero en este fuerte batalla en la que se encuentra Sammy Pérez por Covid-19.

La conductora se molestó ante las críticas que recibió Derbez y comentó durante el programa de Televisa que el actor de “No se aceptan devoluciones” siempre ha estado pendiente de Pérez, incluso han colaborado juntos en el exitoso proyecto de XH-DRBZ.

En “Hoy”, Galilea dijo que el comediante no puede estar con su amigo porque no se encuentra en el país, y aunque estuviera en México no podría ver presencialmente al paciente positivo de Covid.

Si hay alguien que le ha dado la oportunidad a Sammy de trabajar y que siempre lo apoyaba y que siempre lo metía en todos sus proyectos, fue el señor Eugenio Derbez. Y no se vale, yo creo que, en lugar de estar criticando, mejor una oración para todas aquellas personas que están en estos momentos pasándolo mal, intubadas”, comentó durante la transmisión.

El resto de conductores estuvieron de acuerdo ante lo expresado por Montijo y coincidieron que el actor es una gran persona que siempre ha hecho muchas donaciones para causas necesarias, solo que no lo dice.