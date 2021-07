“No ha presentado mejoría”, asegura representante del comediante Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- La salud del comediante Sammy Pérez es delicada y no ha presentado mejoría a pesar de que fue intubado, según reveló su representante artístico, Erick De Paz.

En una entrevista que publicó “Reforma”, el propietario de “Evolution Pord” informó sobre la salud de su representado y excolaborador de XHDRBZ, asegurando que el actor está delicado.

Sammy está delicado. No puedo decir que está bien porque no es así. Lo aceptable de esto es que el doctor dice que se mantiene estable; en el parámetro de gravedad, Sammy sigue luchando, pero no ha presentado mejoría”, explicó.