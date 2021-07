Sammy Pérez permanece delicado de salud y podría ser intubado a causa de covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seguidores del actor y comediante Sammy Pérez han expresado su preocupación tras darse a conocer la noticia de su ingreso al hospital por presentar síntomas por covid. Ahora su representante, Erick de Paz comunicó que los médicos están considerando intubar al histrión debido a su mal estado de salud.

El propietario de la empresa que representa a Sammy realizó una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del comediante y señaló que el actor está siendo atendido en un centro médico privado, detalló que los resultados de los exámenes realizados a Sammy arrojaron que sus pulmones están muy dañados.

“Está estable dentro del panorama delicadas que se encuentra y no queda más que esperar a ver cómo evoluciona”, señaló el representante de Sammy, quien también informó que los médicos le colocaron “un aparato” para agotar los recursos y procurar que su evolución sea favorable, no obstante, mencionó que, en caso de que Sammy no responda, el siguiente paso es sedarlo e intubarlo.