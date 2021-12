Gaby Spanic negó haberse realizado cirugías estéticas en el rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par de días que Gaby Spanic sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que se sometió a una serie de cirugías estéticas en su cuerpo, como una lipoescultura, levantamiento de glúteos y tensión de piel.

Fue a través de una fotografía en la que la actriz aparece a lado del cirujano Luis Gil con la que quiso hacer público el procedimiento: "Me va a poner más bella de lo que soy", se lee en la descripción.

Por su parte, el especialista explicó que Spanic acudió a su consultorio justo después de su salida del reality "La Casa de los Famosos", en el cual Alicia Machado se coronó como la ganadora de la primera edición del programa de Telemundo.

Pese a que la actriz venezolana decidió compartir con todos el procedimiento previo y post operatorio, Gaby Spanic se mostró molesta con las noticias que publicaron distintos medios de comunicación, pues muchos aseguraron que la famosa se había hecho cambios estéticos en el rostro.

Desde su cuenta personal de Instagram, la protagonista de telenovelas negó haberse retocado la cara y expresó que su rostro "está libre de bisturí", ya que el medio nacional de People en Español detalló que se sometió a distintos tratamientos estéticos para lucir más joven.

Hola, aquí buscándome las cicatrices que People en Español dijo que me hice en la cara, ¿Ustedes las ven? Yo no me las encuentro, Dios mío, cómo inventan cosas”, mencionó.