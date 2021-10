Gabriel Soto felicita a Irina Baeva en su cumpleaños 29

Ciudad de México.- Gabriel Soto envió una enternecedora felicitación de cumpleaños a su pareja Irina Baeva por medio de sus redes sociales, enfatizando lo importante que era la actriz rusa para él.

Con un poco más de tres años de haber oficializado su relación amorosa y casi uno de compartir la noticia sobre su compromiso matrimonial, el actor mexicano de 46 años no dejó pasar una fecha tan especial y le redactó este mensaje a la artista de 29 años.

Tu!!! Mi mujer @irinabaeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor ️ ️ ️ ️. Lo demás te lo digo en persona…… ”