Francisco Céspedes se niega a dar consejos a los nuevos talentos y estalla con la prensa

Ciudad de México.- El cantautor cubano Francisco Céspedes tuvo un encontronazo con la prensa, luego de que le pidieran consejos para las nuevas generaciones.

El pleito tuvo lugar en un evento de música realizado en la Ciudad de México, donde se encontraban varios jóvenes promesas de la música.

Yo vengo a chambear, yo no soy Dios para dar consejos, yo me he drogado toda la vida, he sido un borracho, me he cog%&* viejas de todas las edades”, respondió Francisco Céspedes visiblemente molesto.