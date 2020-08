Francisco Céspedes hace fuerte advertencia contra político que ataca a Livia Brito

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Céspedes envió un contundente mensaje al político Juan del Rosal, quien en los últimos días diera de qué hablar al admitir que la actriz Livia Brito lo buscó para pedirle ayuda en la demanda que enfrenta contra un paparazzi en Cancún.

Luego de que Del Rosal asegurara que era muy íntimo amigo del cantante e incluso llego a verlo drogándose a pesar de que él dice que ya esta rehabilitado, ahora es el cubano quien se lanza en su contra.

A este infame ya le tengo ganas por haber estado utilizando métodos oscuros para dañar la figura de una amiga, que es una mujer joven, la hija de un amigo que ha sufrido mucho por esto”, expresó Céspedes.

Pero las declaraciones no pararon ahí, y el cantautor sentenció al político subrayando: “Juan del Rosal pórtate bien… como decían por Cuba, para que los Reyes Magos te traigan juguetes, sino te pueden traer algún regalo indeseado… que te proteja las leyes, Dios, lo que sea, para que sigas con salud, dijiste que eras mi amigo y ahora estás diciendo cosas de mí, porque yo que no ya no soy tu amigo”.

Cabe señalar que las diferencias entre Juan del Rosal y Francisco Céspedes surgieron luego de que el artista saliera en defensa de Livia Brito, asegurando que el político estaba mintiendo en todas sus declaraciones contra su colega cubana, por su parte la actriz ha preferido mantenerse al margen y no comentar nada al respecto.