Político que se lanzó contra Livia Brito le responde Francisco Céspedes

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan del Rosal, que acusó a Livia Brito de solicitar su ayuda contra la demanda que un paparazzi interpuso en su contra en Cancún, ahora le responde a Francisco Céspedes, quien salió en defensa de la cubana asegurando que el político miente porque deseaba una relación con ella.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el político se mostró visiblemente molesto por las declaraciones del cantautor y comentó:

“No puedo creer lo que está pasando en este momento, que se vaya en contra mía por defender a una persona que cometió un delito… eso no lo voy a permitir… dijo que era un abusador y un acosador, primero que me lo demuestre, tengo 15 o 20 días de no saber nada de la señorita, entonces eso no es ser acosador”.

Reiterando que nunca le interesó una relación sentimental con la actriz, el político añadió: “el decir que soy un acosador es un tema sumamente delicado, que me lo demuestre primero”.

Al respecto de si tomará algún tipo de acción legal, contra Pancho Céspedes, Del Rosal dejó ver que es el cubano quien debe tener miedo de las autoridades.

“Completamente, completamente, me está difamando… yo sé perfectamente bien los delitos de él… de evasión fiscal de sus representantes, de sus abogados, estoy muy molesto con él porque la amistad la tenemos hace muchos años y eso no lo voy a permitir”, declaró.

Finalmente, Juan del Rosal le envió un contundente mensaje al intérprete de ‘Vida Loca’. “Si quiere pleito, pues tenemos pleito… y no es un pleito que yo quiera cantarle, él me lo cantó a mí, simplemente él se metió en un tema que no tenía que meterse… Como la quiera… el que amenaza no es traicionero y ahora sí que como la quiera”.