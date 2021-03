Francisco Céspedes duda sobre la causa de la muerte de Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO.- El cubano ya se había mostrado escéptico del Covid-19, desde que inició la pandemia se ha negado a creer en la evidencia que existe.

Fue en enero del 2021 cuando el cantante Francisco Céspedes dio a conocer que no cree en la existencia de Covid-19 y que no está dispuesto a vacunarse.

Bajo este discurso, ahora pone en duda las causas del fallecimiento del compositor y cantante mexicano Armando Manzanero.

Durante una rueda de prensa que dio junto a los cantantes Jorge Muñiz y Carlos Cuevas para promover su próximo proyecto "Hagamos un trío", el compositor se detuvo a hablar sobre la muerte del escritor de canciones como "Nada Personal" y "Esa Tarde Vi Llover".

Durante su participación, Pancho Céspedes, dijo que él no está seguro que el fallecimiento del maestro Manzanera se haya debido a complicaciones por Coronavirus.

Según la entrevista emitida por el matutino Sale el Sol, el músico considera que fue un fallo en alguno de los órganos del yucateco lo que propició su fallecimiento, así como la complicada situación a la que se enfrenta un paciente tiene que ser entubado.

El intérprete de "Vida Loca" piensa que no ha cometido ningún error, pues él es libre de expresar su opinión sobre el tema que desee. “Yo lo que digo es lo que yo pienso, no le estoy diciendo a nadie ninguna recomendación”, explicó.

“Me he hecho de mucha popularidad. Yo llevo 50 años en esto y también a veces ustedes se creen que ustedes forman la polémica y a veces uno les da el pie para que la formen...al final yo creo que las personas se quedan con Pancho, con las canciones que yo hago”, expresó el cubano.

Sin miedo a morir

Céspedes ha dejado claro que no teme llegar al momento de la muerte, pues es un proceso natural y algo seguro por lo que todos pasaremos un día.

El cubano comentó a manera de broma que a su edad le atemorizan más las cucarachas voladores que la muerte.

“La muerte es un episodio como el nacimiento. Cómo le voy a tener miedo. Yo tengo 65 años, en ese sentido...le tengo más miedo a las cucarachas, no me gustan. No es que les tenga asco, es que no me vuelen ‘pa’ arriba porque me mando a correr, no me gustan. Pero la muerte, yo no la puedo evitar”, dijo durante su entrevista.