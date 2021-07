Foo Fighters tendrá concierto en México este noviembre

CIUDAD DE MÉXICO. – La icónica banda de rock estadounidense, liderada por Dave Grohl, dio una excelente noticia para sus fans mexicanos, pues revelaron que este año darán un concierto en tierra azteca.



De acuerdo con el anuncio hecho en el Twitter de Ocesa Total, la banda se presentará en Foro Sol de la CDMX el próximo 10 de noviembre, e informaron que los boletos estarán en preventa los días 6 y 7 de julio, y a partir del 8 comenzará la venta general.

¡#VolvamosJuntos! ¡El Rock & Roll regresa a México! @foofighters llegan al Foro Sol este próximo 10 de noviembre. ��#PreventaCitibanamex: 6 y 7 de julio por la Red @Ticketmaster_Me.

Venta general a partir del 8 de julio.

Venta general a partir del 8 de julio. pic.twitter.com/q1gyqTy6cd — Ocesa Total (@ocesa_total) July 1, 2021



Esta será la segunda ocasión que se presenten en el año, pues ya se confirmó su asistencia en el festival musical Tecate Pa´l Norte 2021.



Foo Fighters llegarán a México para celebrar los 26 años de su carrera dentro de la industria musical y promocionar su nuevo álbum “Medicine At Midnight”, el cual contiene éxitos como “Waiting on A War”, “Shame, shame”, “No Son of Mine”, solo por mencionar algunos.



Más sobre la banda



De acuerdo con los medios, la última vez que Foo Fighters visitó la Ciudad de México fue a finales de 2017 como parte del festival Corona Capital. Antes de eso, se presentaron en 2013 con dos conciertos en el Foro Sol.



El grupo debe su nombre a los ovnis y los distintos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conocen como “Foo Fighters”.



En 2019, la banda anunció que estaban grabando su décimo álbum de estudio y el 13 de febrero de 2020, el líder del grupo y ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, anunció que el nuevo álbum estaba completo y saldría para el 25 aniversario de Foo Fighters, pero debido a la pandemia por el Covid-19 tuvieron que posponer el lanzamiento.



Sin embargo, en noviembre de ese año, el reconocido cantante anunció que revelarían las nuevas canciones y de esa forma lanzaron “Shame Shame”.