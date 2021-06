Dave Grohl confirmó que ha grabado material nuevo con ex miembros de Nirvana

CIUDAD DE MÉXICO. – En una reciente entrevista con Howard Stern, el músico y cantante Dave Grohl declaró que él junto a Krist Novoselic y Pat Smear, guitarrista de Foo Fighters y ex miembros de Nirvana, se reunían ocasionalmente para ensayar y tocar un rato, y como resultado, grabaron canciones inéditas, pero comentó la poca probabilidad que éstas tenían de convertirse en un álbum.



El cantante estadounidense declaró que han grabado “cosas muy cool”, pero que era probable que estas canciones nunca se dieran a conocer, pues se trata más de una dinámica entre amigos que algo “para ser comercializado”, aseguró Grohl.

“Krist Novoselic es piloto, vuela en su propio avión. Vive en el noroeste del Pacífico y cuando viene a Los Ángeles siempre nos juntamos a cenar y a tocar, nos encanta vernos”, aseguró el cantante al conductor de radio.



Dave Grohl aseguró que él y los ex miembros de Nirvana continúan siendo “amigos cercanos”



El vocalista y líder de la exitosa banda Foo Fighters aseguró que los tres compañeros “siempre están cerca”, pues les gusta pasar tiempo juntos. Además, contó que suelen hacer música, pues reveló que si hay instrumentos cerca o un estudio disponible “simplemente se ponen a improvisar”.



No nos gusta repasar una gran lista de canciones de Nirvana, sino que nos gusta perder el tiempo y, a veces, cuando estamos tocando, las canciones aparecen. Y sabes que si estamos en un estudio lo grabaremos. Así que hemos grabado algunas cosas que son realmente geniales. Pero nunca hemos hecho nada con eso. Para nosotros es algo más como amigos, improvisando, la verdad no es como una gran reunión oficial ni nada de eso”, aseguró Dave.

Grohl además contó que él toca la batería y no cuentan con un cantante, por ello, el material que graban sólo es instrumental, “Es muy informal, no tenemos ninguna presión para hacer algo que el mundo tenga que escuchar. Es más bien para divertirnos, y mucho de ello es realmente genial”, concluyó el músico estadounidense y ex miembro de la icónica banda de grunge Nirvana.



Según los medios, desde la muerte de Kurt Cobain, los tres amigos se reunieron de forma oficial en distintas ocasiones, pues en 2013 tocaron en vivo en Seattle al lado de Paul McCartney. Luego, en 2014, reclutaron a músicos para la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll, dónde tocaron junto a Joan Jett, Kim Gordon, St. Vincent y Lorde.