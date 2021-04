Dave Grohl estrena trailer para su documental "What drive us"

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante y multiinstrumentista estadounidense Dave Grohl, ha causado gran emoción entre sus fanáticos debido al estreno del trailer de su nuevo documental “What drive us”.



El documental que será lanzado en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, lleva a los usuarios a través de la carretera al lado del cantante, quien ha indicado:

Esta película es mi carta de amor para todos los músicos que alguna vez se subieron a una vieja camioneta con sus amigos y lo dejaron todo por la simple recompensa de tocar música”, confesó el ex baterista de Nirvana.



Según el portal Deadline, este proyecto es “un homenaje al momento en la vida de cada músico cuando su compromiso se pone a prueba y su deseo de tocar música para otros se convierte en un acto casi irracional de fe ciega”.



Entre las estrellas que acompañarán al líder la banda Foo Fighters están: Ringo Starr, Flea, Lars Ulrich, Brian Johnson, St. Vincent, Dave Lombardo, Steven Tyler, The Edge, Slash y Duff McKagan, los cuales irán recopilando anécdotas y memorias de los largos viajes de gira en camiones que todo músico ha tenido en sus inicios.



Esta no es la primera vez que Grohl participa en documentales. En 2010 estrenó Back and Forth y en 2013 Sound City.



En 2014 produjo Sonic Highways, retransmitido en HBO y en 2018, dirigió Play, al lado de sus hijas.



“What drive us” llegará a la plataforma de streaming el 30 de abril, pero ya está causando grandes expectativas entre los fans, el video tiene casi 90 mil reproducciones al momento y cuenta con más de 400 comentarios en Youtube.



Dave Grohl saltó a la fama en los años 90 como baterista de la legendaria banda de grunge Nirvana al lado de Kurt Cobain. En 1994, tras la muerte de este último, el cantante formó la banda Foo Fighters, siendo él en un principio el único miembro, para después ser el vocalista, guitarrista y compositor.



La revista Rolling Stone lo situó en el puesto 27 en su lista “Los 100 mejores bateristas de todos los tiempos” y ha alcanzado fama internacional por su talento como músico, compositor, actor, director de cine y productor musical.



Actualmente reside en Encino, California al lado de su esposa, Jordyn Blum y sus hijas.