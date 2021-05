Foo Fighters y Brian Johnson tocan juntos "Back in Black" en Vax Live: The Concert to Reunite the World

LOS ÁNGELES, California. – La reconocida banda estadounidense liderada por Dave Grohl subió al escenario en el Vax Live que fue grabado el domingo pasado en el SoFi Stadium de Los Ángeles con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la vacunación contra el coronavirus, mismo que será transmitido el próximo sábado 8 de mayo por Youtube y otras plataformas digitales.



En su presentación, la banda tocó grandes éxitos como “Everlong”, “All My Life” y “Times Like These” para casi 27 mil fans, además, interpretaron “Back in Black” y para dicho performance contaron con la participación de Brian Johnson, vocalista de la banda AC / DC.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Si bien, el video no se ha estrenado oficialmente, parte del público filtró algunos de los momentos del show y por supuesto, de la icónica presentación de los cantantes de rock.



El concierto contó con la conducción de Selena Gómez, en el que además de la banda antes mencionada, participaron grandes y reconocidos artistas como Jennifer López, H.E.R, J Balvin y muchos más, además, el público estuvo compuesto principalmente por trabajadores de la salud.



Me siento honrada de ser la anfitriona de Vax Live, este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a ponerse la vacuna contra el Covid-19 cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de vacunas equitativamente y reunir a las personas para una noche de música de una manera que no se ha sentido posible en el último año”, expresó Gómez en su discurso de bienvenida.

El evento también contará con la participación y el apoyo de importantes y destacadas figuras como: El príncipe Harry, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, entre otros.



En el concierto también estarán presentes artistas como Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn y Sean Penn.



Según Global Citizen, el objetivo de Vax Live es aumentar las donaciones y la compartición de dosis de vacunas con las poblaciones prioritarias del mundo. De igual forma, desea exhortar a filántropos y empresas a donar para vacunar a los 27 millones de trabajadores de salud de primera línea en los países con más bajos recursos, los cuales aún no tienen acceso a las vacunas.