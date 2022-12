Fofo Márquez había advertido a Santa Fe Klan sobre como "operan" las personas interesadas

Tijuana, Baja California.- Fofo Márquez asegura le había advertido a Santa Fe Klan sobre como "operan" las personas interesadas.

El influencer aclaró que no deseaba hablar del tema luego de la reciente ruptura de Maya Nazor con el rapero: “Yo ya no quería dar respuestas a nada de esto porque me dicen ‘solamente buscas hacer polémica’, ‘Santa Fe no te pidió tu opinión’. Fui fuertemente criticado las veces pasadas, cuando simplemente di mi opinión de lo que pasaba cuando andas con una dama interesada"

Sobre las advertencias que le dio al intérprete de "Mar y tierra" dijo: “Cuando ellos empezaron a andar, yo le dije a Santa Fe: ‘Nomás aguas, ten cuidado porque luego las mujeres son muy muy cañonas’”.

Finalmente, el "niño millonario" aclaró que este conocimiento lo tenía desde la infancia al ser su padre un reconocido empresario, ya que muchas personas lo buscaban por interés.