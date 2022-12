Santa Fe Klan y Maya Nazor habrían terminado su relación, influecer Mona desmiente ser el motivo del quiebre

Tijuana, Baja California.- Santa Fe Klan y Maya Nazor habrían terminado su relación a meses de tener a su bebé. Las especulaciones comenzaron cuando los usuarios señalaron a la influecer Mona de ser la causa del quiebre.

Sin embargo, la famosa aclaró que ella no fue el motivo de la ruptura, pero confirmó que ambos no seguían juntos: “No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo, porque yo sí sé qué fue lo que pasó. Cuando yo fui a la fiesta ya se habían dejado”.

Por su parte, Maya respondió a sus fanáticos que no le preguntarán sobre su relación con el padre de Luka: “Sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo, en mis tiktoks, en mis fotos, ya basta, Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé y siempre lo habrá. Y a ustedes les pido lo mismo, cariño y mucho respeto”

Los famosos tuvieron a su hijo el pasado 30 de junio, ambos habían decidido no exponerlo en redes sociales para evitar malos comentarios y cuidar su privacidad.