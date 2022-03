Florinda Meza quiere que los programas de Chespirito estén al aire

MÉXICO.- Florinda Meza usó su cuenta ofocial de Twitter para expresar lo triste encendió la discusión en las redes, esto después de que en una publicación en su cuenta de Twitter escribiera que extraña ver los programas de su esposo al aire, a lo que diversos usuarios contestaron que ella tuvo algo que ver con la decisión de que salieran del aire.

"Mi corazón de 'Chapulín' está triste, porque el programa 'Chespirito' no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría", escribió quien le dio vida a 'Doña Florinda', junto a una imagen de El Chapulín Colorado llorando.

Ante esas palabras los usuarios contestaron: "Pues no cobre tanta regalías, saludos", a lo que ella replicó; "Si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Rober y para que el programa regrese a las pantallas", escribió.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí, pues Meza enfatizó que ella no tuvo ni voz ni voto en la decisión tomada por Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien, en 2020, anunció que todos los programas de su padre dejarían de ser transmitidos mundialmente en la televisión abierta.

"Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas", expresó en otro tuit la viuda del actor.