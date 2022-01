Lalo España aclara rumores sobre presunta salida de bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tan solo un día que los medios enloquecieron luego de que se viralizara una de las últimas publicaciones de Eduardo España, actor conocido por su personaje de Germán Martínez en la serie de comedia mexicana "Vecinos", en la cual logró trabajar al lado del fallecido artista Octavio Ocaña.

A mediados de 2020, el histrión externó su enorme deseo de lograr interpretar a Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, en la bioserie que se está preparando para el también guionista.

Misma que pretende narrar la historia del fallecido comediante, además de su extensa trayectoria laboral por la que siempre será recordado por el público latinoamericano.

Sin embargo, la polémica inició el pasado 3 de enero cuando Lalo España compartió que un productor lo invitó a hacer un proyecto en televisión, pero poco después se enteró que el piloto ya había sido filmado y nadie se tomó la molestia de avisarle, lo que causó confusión en él, pero también las risas.

A través de sus redes sociales, el actor expresó lo que había ocurrido, pero tanto sus seguidores como los medios de comunicación pensaron que se trataba de la bioserie por la que llevaba varios meses intentando ser considerado como el protagonista, incluso hubo quienes expresaron que "las cosas pasaban por algo" y que algo mejor vendría a su vida próximamente.

Historias de cuando un productor te llama para bajarte la la luna y las estrellas ofreciéndote un proyecto de tv y te enteras de que ya grabó el piloto y no fuiste requerido jajajaja. Así es la gente chorera, de que los hay, los hay. Yo sigo vivo y caminando", escribió junto a varios emojis llorando de risa.

Este comentario fue interpretado como su salida de la producción que intenta retratar la vida de Chespirito, por lo que comenzaron a surgir varios rumores sobre su salida de la bioserie, por lo que España utilizó la misma red social para aclarar las notas falsas y desmentir lo que todos creían.

Primeramente, el actor compartió una de las noticias de un medio argentino que publicó que "Lalo España quedó fuera de la bioserie de Chespirito", con intención de arremeter contra los medios de comunicación que prefieren especular antes de saber la verdad, según escribió en Twitter.

"Increíble la rapidez con la que medios no investigan antes de armar sus notas, ni conocen la ética, interpretan comentarios y 'suponen'. Lo jacen sin saber a qué proyectos nos referimos. Lamentable que pongan palabras en mi boca. Ejemplo: NOTA FALSA CHAFA", se lee en su publicación.

Eduardo España prefirió mantener el misterio y no revelar qué proyecto televisivo es el que lo dejó fuera, incluso respondió uno de los comentarios que un usuario dejó en el tweet donde afirmó que lo sacaron de la grabación.

"No me digas que era la de Chespirito", escribió @MorenaLaw, a lo que el actor respondió: "No, saludos", sin entrar más en detalles.