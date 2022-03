Eugenio Derbez podría estar trabajando en bioserie de Chespirito

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez se encuentra disfrutando uno de los mejores momentos de su carrera con su reciente nominación a los premios Óscar como parte del elenco de la película CODA, que acaba de ganar un premio en los SAG Awards. En medio de este éxito actoral, el comediante dio señales de que puede estar involucrado en la bioserie de Chespirito, por una fotografía misteriosa que compartió.

Fue el pasado 7 de marzo que el actor publicó la imagen por medio de su cuenta de Twitter en la que aparece en un set de filmación hablando con una persona caracterizada como El Chavo del 8, uno de los personajes más recordados de Roberto Gómez Bolaño.

Próximo proyecto… Un sueño hecho realidad.

Next project. It’s a dream come true. pic.twitter.com/7Mkh5TLoXg — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 7, 2022

"Próximo proyecto… Un sueño hecho realidad", escribió el comediante en la descripción de la imagen. Aunque Derbez no agregó nada más, sus seguidores no tardaron en hacer la conección entre la imagen y la serie que contará la vida de Chrespirito, la cual, se ha confirmado, está por iniciar sus grabaciones.

Desde el año anterior se dio a conocer que el hijo del fallecido comediante, Roberto Gómez Fernández, preparaba la bioserie de su padre, lo cual generó expectativa entre los televidentes de Chespirito que por muchos años disfrutaron de su trabajo en la televisión mexicana.

Se filtran detalles de la bioserie

Aunque no se han querido adelantar detalles, en el programa de espectaculos transmitido en YouTube, Chisme No Like, hicieron públicas las fechas del rodaje. Según revelaron, las grabaciones podrían iniciar el próximo viernes 1 de abril, para terminar el sábado 30 de septiembre de 2023, lo que indicaría que la serie podría estrenarse a finales de ese año o a inicios del 2024. También se sabe que la serie llevará como título Genio.

De igual forma, en el programa se presentaron las imágenes de lo que serían los guiones de los personajes que aparecerán en la historia. Cabe recordar que por un asunto legal, cada personaje tiene sus propios derechos de autor repartidos entre Gómez Fernández y Florinda Meza por lo que se deconocía quiénes aparecerían en la bioserie.

Según se observa en un correo entre los encargados del proyecto, los personajes que harán aparición en la serie son Don Ramón, Quico, La Chilindrina y Doña Florinda, por lo que solo estarían ausentes El señor Barriga y El profesor Jirafales.

Por otra parte y aunque hasta el momento se desconoce quiénes serán los actores que integrarán el elenco, el nombre que suena fuertemente para interpretar a Chespirito, al menos en una de las etapas de su vida, es el de Lalo España, quien ha hecho público sus deseos de tener el papel.

Finalmente, en recientes declaraciones, Roberto Gómez Fernández reveló que un miembro de su familia podría integrarse al elenco de la serie, aunque de momento no ha dado más detalles al respecto. Se espera que una vez iniciadas las grabaciones se dé a conocer más información.